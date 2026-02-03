росіяни пошкодили зал слави музею у підніжжі "Батьківщини-матері" - міністр

facebook.com/berezhna.tetyana

Внаслідок атаки рф є пошкодження Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати", повідомила у вівторок віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури Тетяна Бережна у Facebook, пише УНН.

росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати" - написала Бережна.

Зі слів міністра, це памʼятка науки і техніки місцевого значення. "Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", - вказала вона.

Як зазначила міністр, на місці працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. "Після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт", - вказала голова Мінкульту.

"Музей продовжує роботу. Дякую Силам оборони України за захист країни, людей і культурної спадщини", - зазначила вона.

Доповнення

За даними очільниці Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. "Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", - наголосила Бережна.

"Саме для системної роботи з відновленням і захистом нашої спадщини ми разом із партнерами розбудовуємо Український фонд культурної спадщини. Як прозорий міжнародний інструмент відновлення, до якого долучаються держави та інституції, що підтримують Україну. Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини росії сьогодні", - вказала міністр.

