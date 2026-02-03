росіяни пошкодили зал слави музею у підніжжі "Батьківщини-матері" - міністр

$42.970.16
50.910.12
ukenru
07:02 • 2098 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 9744 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 21628 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 31932 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 24474 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 35751 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 22374 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 15459 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 13189 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 28489 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.4м/с
71%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 11194 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 12952 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 20933 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 15300 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 19913 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 6014 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 35759 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 25016 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 28494 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 82349 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 15491 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 17157 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 17011 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 16115 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 15804 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

росіяни пошкодили зал слави музею у підніжжі "Батьківщини-матері" - міністр

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Російські війська пошкодили Зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні. Це пам'ятка науки і техніки місцевого значення, зазначила міністр культури Тетяна Бережна.

росіяни пошкодили зал слави музею у підніжжі "Батьківщини-матері" - міністр
facebook.com/berezhna.tetyana

Внаслідок атаки рф є пошкодження Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати", повідомила у вівторок віцепрем’єр-міністр з гуманітарної політики - міністр культури Тетяна Бережна у Facebook, пише УНН.

росіяни пошкодили зал слави Національного музею історії України у Другій світовій війні у підніжжі монумента "Батьківщина-мати"

- написала Бережна.

Зі слів міністра, це памʼятка науки і техніки місцевого значення. "Символічно й цинічно водночас: держава-агресор завдає удару по місцю пам’яті про боротьбу з агресією 20 століття, повторюючи злочини вже у 21", - вказала вона.

Як зазначила міністр, на місці працюють профільні служби – фахівці музею, технічні служби та поліція. Вони оглядають територію, фіксують пошкодження і первинну оцінку завданих збитків. "Після завершення обстеження буде відомим обсяг відновлювальних робіт", - вказала голова Мінкульту.

"Музей продовжує роботу. Дякую Силам оборони України за захист країни, людей і культурної спадщини", - зазначила вона.

Доповнення

За даними очільниці Мінкульту, від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила або зруйнувала понад 1 680 пам’яток культурної спадщини та тисячі об’єктів культурної інфраструктури. "Це свідоме знищення культури й пам’яті, яке потребує консолідованої відповіді міжнародної спільноти. Зокрема, через посилення санкцій проти росії та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони", - наголосила Бережна.

"Саме для системної роботи з відновленням і захистом нашої спадщини ми разом із партнерами розбудовуємо Український фонд культурної спадщини. Як прозорий міжнародний інструмент відновлення, до якого долучаються держави та інституції, що підтримують Україну. Ми відновимо зруйноване. Збережемо пам’ять і про злочини нацизму у 20 столітті, і про злочини росії сьогодні", - вказала міністр.

Кількість постраждалих через російську атаку у Києві зросла до п'яти03.02.26, 09:39 • 170 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКультура
Санкції
Воєнний стан
Війна в Україні
Тетяна Бережна
Україна