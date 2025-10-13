Згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: апеляційний суд переглядає вирок
Київ • УНН
У Закарпатському апеляційному суді переглядають вирок Воловецького районного суду щодо трьох неповнолітніх осіб за сексуальне насильство. Судове засідання 13 жовтня відклали через неявку адвоката.
У Закарпатському апеляційному суді переглядається вирок Воловецького районного суду щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає УНН.
Триває апеляційний розгляд резонансного кримінального провадження за фактом сексуального насильства стосовно неповнолітньої дівчини на Закарпатті. За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора у Закарпатському апеляційному суді переглядається вирок Воловецького районного суду у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої
Зазначається, що судове засідання 13 жовтня у Закарпатському апеляційному суді відкладено у звʼязку з неявкою одного з адвокатів сторони захисту. Обвинувачені за ч. 3 ст. 153 КК України утримуються під вартою.
Нагадаємо
Згвалтування було скоєно ще в 2021 році.
Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення. Юристи потерпілої очікують апеляції та заявляють, що боротьба триває.