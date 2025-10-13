Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: апелляционный суд пересматривает приговор
В Закарпатском апелляционном суде пересматривают приговор Воловецкого районного суда в отношении трех несовершеннолетних лиц за сексуальное насилие. Судебное заседание 13 октября отложили из-за неявки адвоката.
В Закарпатском апелляционном суде пересматривается приговор Воловецкого районного суда в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.
Продолжается апелляционное рассмотрение резонансного уголовного производства по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки на Закарпатье. При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора в Закарпатском апелляционном суде пересматривается приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней
Отмечается, что судебное заседание 13 октября в Закарпатском апелляционном суде отложено в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты. Обвиняемые по ч. 3 ст. 153 УК Украины содержатся под стражей.
Напомним
Изнасилование было совершено еще в 2021 году.
Воловецкий суд признал виновными трех обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой на Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения. Юристы потерпевшей ожидают апелляции и заявляют, что борьба продолжается.