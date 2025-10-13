$41.600.10
Пожизненное за убийство и изнасилование детей: нардеп Неклюдов поддержал инициативу Генпрокурора и обещает убеждать в ее правильности коллег
16:31 • 6398 просмотра
20-летний украинец пострадал в результате столкновения поездов в Словакии - МИД
15:26 • 10024 просмотра
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34 • 12034 просмотра
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15 • 12179 просмотра
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в Украине
13:46 • 11422 просмотра
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детей
12:44 • 12631 просмотра
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37 • 13041 просмотра
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28 • 19999 просмотра
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
13 октября, 11:24 • 12134 просмотра
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: апелляционный суд пересматривает приговор

Киев • УНН

 • 2114 просмотра

В Закарпатском апелляционном суде пересматривают приговор Воловецкого районного суда в отношении трех несовершеннолетних лиц за сексуальное насилие. Судебное заседание 13 октября отложили из-за неявки адвоката.

Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: апелляционный суд пересматривает приговор

В Закарпатском апелляционном суде пересматривается приговор Воловецкого районного суда в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает УНН.

Продолжается апелляционное рассмотрение резонансного уголовного производства по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки на Закарпатье. При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора в Закарпатском апелляционном суде пересматривается приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что судебное заседание 13 октября в Закарпатском апелляционном суде отложено в связи с неявкой одного из адвокатов стороны защиты. Обвиняемые по ч. 3 ст. 153 УК Украины содержатся под стражей.

Напомним

Изнасилование было совершено еще в 2021 году.

Воловецкий суд признал виновными трех обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой на Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения. Юристы потерпевшей ожидают апелляции и заявляют, что борьба продолжается.

