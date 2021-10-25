Зеркаль: вимоги для сертифікації "Північного потоку-2" – "дуже чутливе для Путіна" питання

Цитата

Вона вказала на те, що “Газпром” посідає монопольне становище щодо “Північному потоку-2”, що порушує європейське законодавство. “Якщо назвати всі речі своїми іменами, то Росія може впливати на всі ринки, тому що „Газпром“ монопольно постачає газ через газопровід. Він єдиний в Росії має таке право. „Північний потік-2“ вже має підпадати під європейське регулювання, так званий Третій енергопакет”, — розповіла Зеркаль.

Деталі

Вона пояснила, що це передбачає процедуру анбандлінгу, тобто розділення функцій постачання і транспортування газу. Через таку процедуру вже пройшов український “Нафтогаз”, після чого транспортування газу перейшло до Оператора газотранспортної системи України.

“Це питання, яке є дуже чутливим для Путіна. Оскільки він розуміє, що це його залишить без основної „газової зброї“. Якщо в Росії буде ринок і будуть оператори, які можуть постачати, окрім „Газпрому“, а це і передбачає якраз імплементація цього Третього енергопакету, то тоді вже не буде такого диктату і можливості диктувати ціни з боку Російської Федерації. Тому буде ринок, на якому Україна може конкурувати своїми цінами на трубопровід”, — додала радниця міністра.

Нагадаємо

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід “Північний потік-2” підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

25 серпня оператор трубопроводу “Північний потік-2” програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Належна російському “Газпрому” компанія-оператор газопроводу “Північний потік-2” повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.