Україна та ЄС підписали ряд угод: деталі

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна та Європейських Союз в межах 23-го саміту Україна-ЄС підписали низку угод, які стосуються відкритого авіа-простору, а також співпраці в мистецькій, дослідницькій та академічній сферах. Про це інформує Офіс Президента, передає УНН.

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Зокрема, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віце-президент Європейської комісії, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель та Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні Томаж Менцін сьогодні підписали угоду між Україною та ЄС і його державами-членами про спільний авіаційний простір.

Цитата

“Угода про Спільний авіаційний простір — це „авіаційний безвіз“ одночасно для українських та європейських авіаперевізників. Україна отримає такі самі можливості, правила й стандарти в галузі авіаперевезень, як і в держав-членів Євросоюзу. Ми „створюємо Європу“ на українському авіаційному ринку. Уряди України та країн ЄС більше не надаватимуть призначення на той чи інший маршрут. Авіаперевізники зможуть самі домовлятись про можливість рейсів та їх кількість напряму з аеропортами”, — цитує Шмигаля пресслужба Кабінету міністрів.

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Згідно з документом, сторони встановлять спільний авіаційний простір між Україною та ЄС на основі рівних правил безпеки авіації, управління повітряним рухом, соціальних прав працівників, електронних систем бронювання, захисту довкілля та забезпечення прав споживачів.

Також було укладено угоду між Україною та Європейським співтовариством з атомної енергії про участь нашої держави у Рамковій програмі з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” та програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025).

Відповідний документ підписали міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель.

Програма “Горизонт Європа” на 2021-2027 роки є найбільшою програмою ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 млрд євро. Програма з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025) є взаємодоповнювальною до програми “Горизонт Європа” і спрямована на здійснення перспективних досліджень та інноваційних проектів у сфері ядерної енергетики, термоядерного синтезу та ядерного поділу.

Крім того, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина й віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі “Креативна Європа” (2021-2027).

Метою укладення угоди є участь України у програмі ЄС “Креативна Європа” на 2021-2027 роки, яка спрямована на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного та аудіовізуального секторів.

Програма має бюджет 2,4 млрд євро та реалізується за трьома напрямами: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія.

Додамо

23-й саміт Україна-ЄС відбувається сьогодні в Києві. На заході присутні Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС заявила, що Європейський Союз поділяє позицію України і закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі.

Також під час саміту наголошувалось, що для Європейської комісії Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу.

В той же час, президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн не змогли дати чіткої відповіді на питання про те, коли Україна може розраховувати на отримання перспективи членства в ЄС.

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