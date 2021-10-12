Сьогодні відбудеться 23-й саміт Україна-ЄС

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На заході обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.

На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.

За результатами Саміту буде ухвалено спільну заяву. На полях саміт Україна очікує підписати угоду про спільний авіаційний простір, яку називають угодою про “відкрите небо”.

Як зазначили в Офісі, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.

Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:

— Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.

Як пояснюють у Стефанішиної, українцям буде з кого обирати, з ким летіти, якою авіакомпанією, у залежності від умов, які останні пропонують, і які пасажир для себе обирає.

— Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.

Зазначається, що для зазначених змін потрібен буде певний час, але угода відкриває таку можливість.

— Більше комфорту в аеропортах.

За рахунок спільного ринку очікується залучення більшого обсягу інвестицій в інфраструктуру і сферу обслуговування, включаючи регіональні аеропорти.

— Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.

— Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.

Нагадаємо

Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться вже завтра, 12 жовтня, не приймуть рішення про створення Європейської військової навчальної місії. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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