Сьогодні відбудеться 23-й саміт Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. 23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про це пише УНН.
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На заході обговорять здобутки та перспективи взаємодії між Україною та ЄС у питаннях імплементації Угоди про асоціацію, поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, забезпечення енергетичної безпеки та поглиблення галузевої співпраці.
На порядку денному також проблематика співробітництва у сфері безпеки та оборони, розвиток ситуації на Донбасі та в окупованому Криму.
За результатами Саміту буде ухвалено спільну заяву. На полях саміт Україна очікує підписати угоду про спільний авіаційний простір, яку називають угодою про “відкрите небо”.
Як зазначили в Офісі, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.
Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:
— Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.
Як пояснюють у Стефанішиної, українцям буде з кого обирати, з ким летіти, якою авіакомпанією, у залежності від умов, які останні пропонують, і які пасажир для себе обирає.
— Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.
Зазначається, що для зазначених змін потрібен буде певний час, але угода відкриває таку можливість.
— Більше комфорту в аеропортах.
За рахунок спільного ринку очікується залучення більшого обсягу інвестицій в інфраструктуру і сферу обслуговування, включаючи регіональні аеропорти.
— Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.
— Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.
Нагадаємо
Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться вже завтра, 12 жовтня, не приймуть рішення про створення Європейської військової навчальної місії. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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