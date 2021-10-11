Боррель заявив, що на саміті Україна-ЄС не приймуть рішення про створення військової місії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Під час саміту Україна-ЄС, який відбудеться вже завтра, 12 жовтня, не приймуть рішення про створення Європейської військової навчальної місії. Про це заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю Радіо Свободі, передає УНН.
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“Давайте зробимо крок назад. Україна насправді подала запит на допомогу Євросоюзу в секторі професійної військової освіти (PME). Ми створили місію з виявлення фактів, аби оцінити потреби в цій галузі”, — сказав Боррель.
Деталі
За його словами, дискусії щодо визначення найоптимальнішого шляху підтримки України в PME-секторі ще тривають.
"Потрібно провести більш суттєвий аналіз, аби визначити найбільш відповідний та ефективний підхід до цієї справи. Ми не ухвалимо рішення щодо цього під час саміту (Україна-ЄС —ред.), — розповів Боррель.
Що було раніше
Українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій — започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.
Інформацію про те, що посли країн Європейського союзу у четвер розглядають варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні, ЗМІ повідомляли ще у середині вересня.
Напередодні деталі про це повідомила газета Die Welt з посиланням на внутрішній документ зовнішньополітичної служби ЄС.
За даними газети, про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС і Міноборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.
Доповнення
23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві. На заході головуватимуть Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.