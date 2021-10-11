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Боррель заявил, что на саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии

Боррель заявил, что на саммите Украина-ЕС не примут решение о создании военной миссии

Киев  •  УНН

 • 34548 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Во время саммита Украина-ЕС, который состоится уже завтра, 12 октября, не примут решение о создании Европейской военной учебной миссии. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель в интервью Радио Свободе, передает УНН.

Цитата

"Давайте сделаем шаг назад. Украина на самом деле подала запрос на помощь Евросоюза в секторе профессионального военного образования (PME). Мы создали миссию по выявлению фактов, чтобы оценить потребности в этой области", - сказал Боррель.

Детали

По его словам, дискуссии по определению оптимального пути поддержки Украины в PME-секторе продолжаются.

"Нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее подходящий и эффективный подход к этому делу. Мы не примем решение по этому во время саммита (Украина-ЕС ред.), - рассказал Боррель.

Что было раньше

Украинская и европейская стороны обсуждают различные модальности дальнейшего взаимодействия, одна из возможных опций - начало военно-учебной миссии Евросоюза в Украине.

Информацию о том, что послы стран Европейского союза в четверг рассматривают варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине, СМИ сообщали еще в середине сентября.

Накануне детали об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на внутренний документ внешнеполитической службы ЕС.

По данным газеты, о создании военной учебной миссии ЕС попросили главы МИД и Минобороны Украины, которые направили в конце июля письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепу Боррелю.

Дополнение

23-й саммит Украина-ЕС состоится 12 октября этого года в Киеве. На мероприятии будет председательствовать Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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