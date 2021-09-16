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ЗМІ: ЄС обговорює створення військової навчальної місії в Україні

ЗМІ: ЄС обговорює створення військової навчальної місії в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Посли країн Європейського союзу у четвер, 16 вересня, розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні. Про це йдеться в документі, що є в розпорядженні “Радіо Свобода”, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, у документі, наданому для обговорення дипломатичного корпусу ЄС, Європейської служби зовнішніх дій, зазначається, що потенційна військова та консультативна навчальна місія ЄС (EUATM) потребуватиме 60 співробітників і працюватиме для консультування Департаменту освіти Міністерства оборони України та Генерального штабу щодо “впровадження плану реформування професійної військової освіти”. Зазначається, що у документі викладено чотири можливі варіанти співпраці.

У документі зазначається, що така місія “може бути корисною для підтримки стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу” і що вона може “посилити залучення ЄС і бути висловленням солідарності з Україною після поточної військової діяльності Російської Федерації на територіях, що прилягають до державного кордону України та в незаконно анексованому Криму”.

Водночас, за даними журналістів, документ також вказує на деякі недоліки такої місії, зокрема, ризик дублювання, оскільки “багато акторів в Україні діють у сфері військової підтримки (НАТО, США, Канада, ОБСЄ)”. У документі також зазначається, що відповідь на таку місію “іншими суб’єктами, зацікавленими в ситуації в Україні, важко передбачити і може мати можливий негативний вплив на ширшу політику та інтереси ЄС у регіоні”.

Розширення присутності ЄС в Україні на військовий вимір вимагатиме одностайності між країнами-членами Євросоюзу і означатиме відхід від суто цивільної присутності, пише видання.

Додамо

Починаючи з 2014 року в Україні працює консультативна місія ЄС в складі міжнародних експертів, що готові надавати консультації, з-поміж іншого, з питань безпеки, діяльності поліції, органів судочинства, прокуратури, а також протидії корупції та забезпечення прав людини.

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