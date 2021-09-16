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СМИ: ЕС обсуждает создание военной учебной миссии в Украине

СМИ: ЕС обсуждает создание военной учебной миссии в Украине

Киев  •  УНН

 • 17399 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Послы стран Европейского союза в четверг, 16 сентября, рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Об этом говорится в документе, текстом которого располагает "Радио Свобода", передает УНН.

Детали

По информации издания, в документе, предоставленном для обсуждения дипломатического корпуса ЕС, Европейской службы внешних действий, отмечается, что потенциальной военной и консультативной учебной миссии ЕС (EUATM) будет необходимо 60 сотрудников и будет работать для консультирования Департамента образования Министерства обороны Украины и Генерального штаба по “внедрению плана реформирования профессионального военного образования”. Отмечается, что в документе изложены четыре возможные варианты сотрудничества.

В документе отмечается, что такая миссия “может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала” и что она может “усилить привлечение ЕС и быть выражением солидарности с Украиной после текущей военной деятельности Российской Федерации на территориях, прилегающих к государственной границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму”.

В то же время, по данным журналистов, документ также указывает на некоторые недостатки такой миссии, в частности, риск дублирования, поскольку “многие актеры в Украине действуют в сфере военной поддержки (НАТО, США, Канада, ОБСЕ)”. В документе также отмечается, что ответ на такую миссию “другими субъектами, заинтересованными в ситуации в Украине, трудно предсказать и может иметь возможное негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе”.

Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия между странами-членами Евросоюза и будет означать отход от чисто гражданского присутствия, пишет издание.

Добавим

Начиная с 2014 года в Украине работает консультативная миссия ЕС в составе международных экспертов, что готовы предоставлять консультации, среди прочего, по вопросам безопасности, деятельности полиции, органов судопроизводства, прокуратуры, а также противодействия коррупции и обеспечения прав человека.

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