Україна підтвердила інформацію про перемовини щодо військової місії ЄС

Деталі

Зі слів Ніколенка, Україна та ЄС підтримують регулярний діалог в контексті Спільної політики безпеки і оборони ЄС. У межах цієї політики в грудні 2014 року на території нашої держави розгорнулася Консультативна місія ЄС з реформування цивільного сектору безпеки України (EUAM).

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“Українська та європейська сторони нині обговорюють різні модальності подальшої взаємодії. Одна із можливих опцій — започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні. Така місія могла би охопити сфери, наразі непокриті EUAM. Насамперед, йдеться про освітній сектор, підвищення професійної підготовки українських військовослужбовців. Контакти з цього питання тривають”, — заявив речник.

Дипломат підкреслив, що започаткування військово-навчальної місії “відповідає стратегічним інтересам як України, так і ЄС”.

Додамо

Інформацію про те, що посли країн Європейського союзу у четвер розглядають варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні, ЗМІ повідомляли ще у середині вересня.



Напередодні деталі про це повідомила газета Die Welt з посиланням на внутрішній документ зовнішньополітичної служби ЄС.



За даними газети, про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС і Міноборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.