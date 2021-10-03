Die Welt: ЄС розглядає можливість створення військової місії в Україні

Деталі

Згідно з ним, така місія стала б “висловленням солідарності з Україною на фоні триваючої військової активності Росії на кордоні”, а також в світлі ситуації з Кримом, передає видання.

Якщо місія буде створена, то вона буде названа військовою консультативною та навчальної місією ЄС в Україні (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine).

За даними газети, про створення військової навчальної місії ЄС попросили глави МЗС і Міноборони України, які направили в кінці липня лист верховному представникові ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю.

Доповнення

Крім того, в документі перераховані ще три способи, за допомогою яких Європейський союз міг би сприяти підвищенню військового потенціалу української армії. Один з можливих варіантів — розширення консультативної місії ЄС з реформування сфери цивільної безпеки в Україні, створеної в 2014 році.

На створення військової місії наполягають Литва, Латвія, Естонія, а також Польща, Румунія і Словаччина. Крім того, таку позицію підтримують Швеція і Фінляндія.