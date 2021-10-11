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Україна дуже близька до Європейського союзу – Боррель

Україна дуже близька до Європейського союзу – Боррель

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Україна вже дуже близька до Європейського союзу. Просування в процесі реформування - це найкращий інструмент для досягнення такої мети.Про це заявив верховний представник Євросоюзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв’ю Радіо Свободі, передає УНН.

Цитата

“Україна уже дуже близька до Європейського союзу, починаючи з географічної й культурної близькості й закінчуючи нашими тісними зв’язками, зокрема Угодою про асоціацію. Європейські прагнення України і її європейський вибір ЄС визнав і привітав, як зазначено в цій угоді. Засвідчено це й у декларації, схваленій за підсумками саміту „Східного партнерства“ 2017 року”, — сказав Боррель.

Деталі

За його словами, ЄС та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію.

ЄС та Україна поділяють прагнення зміцнювати політичні зв’язки та економічну інтеграцію на основі Угоди про асоціацію, враховуючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі. Просування вперед, назустріч процесу реформування і зближення — це найкращий інструмент для досягнення такої мети. Це означає роботу над впровадженням угоди, продовження блискучої співпраці між Україною та інституціями й агентствами Євросоюзу та загалом ведення спільного бізнесу, поїздки на роботу та навчання до Євросоюзу — і навпаки. Всі ці речі з кожним днем роблять нас ближчими один до одного", — розповів Боррель.

Доповнення

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що країни-члени Європейського Союзу використовують тему проблем з реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членства.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що не всі лідери країн Європейського Союзу хочуть бути там, і не всі бачать Україну там.

Нагадаємо, аудитори Європейської рахункової палати вважають, що підтримка Євросоюзом реформ в Україні по боротьбі з корупцією є малоефективною.

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