Кулеба: Євросоюз відмовляє Україні не через реформи, а через політику

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Країни-члени Європейського Союзу використовують тему проблем з реформами в Україні, щоб не визнавати своєї неготовності говорити про її членства. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на форумі “Ялтинська європейська стратегія”, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Треба визнати простий факт — приєднання до ЄС пов’язане не лише з реформами. Політичне рішення держав-членів Європейського Союзу прийняти іншу державу спирається не лише на реформи. Не треба нас тримати на гачку реформ. Я за реформи, але я трохи стомився від того, що чую як держави напучують нас на необхідність проведення реформ, не говорячи правди. Вони не хочуть нас приймати не тому, що ми не готові, вони самі не готові”, — сказав Кулеба.

Кулеба зауважив, що хоче, щоб його слова зрозуміли правильно.

“Україна хоче реформ, буде їх впроваджувати заради власного блага й не шукатиме якихось відмовок... Але я наполягаю, що питання приєднання до ЄС є в першу чергу політичним”, — заявив міністр.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери країн Європейського Союзу хочуть бути там, і не всі бачать Україну там.

Колишня вже президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю одному з українських ЗМІ раніше висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно ще з 20 років для досягнення критеріїв, необхідних для вступу в ЄС.

У Європарламенті відповіли на слова президентки Естонії про членство України в ЄС “через 20 років”.

Нагадаємо, усі три країни Балтії зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС.

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