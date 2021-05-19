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Усі три країни Балтії зобов'язалися підтримати вступ України до ЄС

Київ • УНН

 • 24638 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв Прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас, яка перебуває в нашій країні з офіційним візитом, де сторони підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС. Про це УНН повідомили в Офісі Президента.

Усі три країни Балтії зобов'язалися підтримати вступ України до ЄС

Цитата:

"За результатами переговорів Президент України та Прем’єр-міністр Естонської Республіки підписали Спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС та налаштованість сприяти нашій державі у досягненні критеріїв членства", - повідомили в ОП.

Деталі

Так, окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з ЄС. Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання.

Глава держави також висловив подяку естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках. У цьому контексті він зауважив, що вчора естонський прем'єр побувала на Донбасі, зокрема на КПВВ “Станиця Луганська” та КПВВ “Щастя”. Президент також відзначив готовність естонської сторони долучитися до співпраці у межах саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.

Зі свого боку Кая Каллас подякувала Володимиру Зеленському за теплий прийом. “Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках — це Європейський Союз, НАТО, ООН”, — наголосила вона.

Що було раніше

Україна почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів в березні. Тоді Литва офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.

А вже у травні Зеленський підписав декларацію європейської перспективи для України з президентом Польщі Анжеєм Дудою.

Також у травні Латвія стала третьою державою - членом ЄС, яка підписала спільну декларацію про європейську перспективу України.

Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента. Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

У той же час в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.

Водночас Україна очікує, що у 2022 році ЄС започаткує перегляд політики сусідства.

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