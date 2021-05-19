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Все три страны Балтии обязались поддержать вступление Украины в ЕС

Киев • УНН

 • 24638 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял Премьер-министра Эстонии Кайю Каллас, находящуюся в нашей стране с официальным визитом, где стороны подписали совместное заявление о поддержке вступления Украины в ЕС. Об этом сообщили УНН в Офисе Президента.

Все три страны Балтии обязались поддержать вступление Украины в ЕС

Цитата:

"По результатам переговоров Президент Украины и Премьер-министр Эстонской Республики подписали Совместное заявление по приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества. В документе отдельно зафиксирована готовность Эстонии поддержать предстоящее вступление Украины в ЕС и настроенность способствовать нашему государству в достижении критериев членства", - сообщили в ОП.

Детали

Так, особое внимание собеседники уделили первоочередным шагам Украины в направлении углубления отношений с ЕС. Зеленский отметил стратегическую цель Украины относительно приобретения полноправного членства в ЕС и выразил благодарность Эстонии за традиционно активную поддержку в реализации этой амбициозного задачи.

Глава государства также выразил благодарность эстонской стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах. В этом контексте он отметил, что вчера эстонский премьер побывала на Донбассе, в частности на КПВВ "Станица Луганская" и КПВВ "Счастье". Президент также отметил готовность эстонской стороны присоединиться к сотрудничеству в рамках саммита Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года.

Со своей стороны Кайя Каллас поблагодарила Владимира Зеленского за теплый прием. "Украина всегда в сердце эстонского народа. И мы всегда максимально стараемся поддержать Украину на всех возможных площадках - это Европейский Союз, НАТО, ООН", - подчеркнула она.

Что было ранее

Украина начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров в марте. Тогда Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз - президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киев подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

А уже в мае Зеленский подписал декларацию европейской перспективы для Украины с президентом Польши Анжеем Дудой.

Также в мае Латвия стала третьим государством - членом ЕС, которая подписала совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход - сбор подписей - является новой тактикой Киева к сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключение деклараций о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.

В то же время Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства.

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