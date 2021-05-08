Вже третя держава підписала Декларацію про європейську перспективу України: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Латвія стала третьою державою, яка підписала спільну Декларацію про європейську перспективу України, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.
За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи “Східне партнерство” та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.
Додамо
Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.
Контекст
Україна почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів в березні. Тоді Литва офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.
Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента.
Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.
У той же час в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.