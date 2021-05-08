Вже третя держава підписала Декларацію про європейську перспективу України: що відомо

Деталі

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.

За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи “Східне партнерство” та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

Додамо

Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.

Контекст

Україна почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів в березні. Тоді Литва офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.



Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента.



Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

У той же час в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.