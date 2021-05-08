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Уже третье государство подписало Декларацию о европейской перспективе Украины: что известно

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Латвия стала третьим государством, которое подписало совместную Декларацию о европейской перспективе Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Детали

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область провел видеоконференцию с Президентом Латвийской Республики Егилсом Левитсом.

По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы “Восточное партнерство” и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу.

Добавим

Латвия стала третьим государством, с которым подписано такую  Декларацию, присоединившись к кругу ближайших друзей и партнеров Украины. С Литвой и Польшей соответствующие декларации было заключено в марте и мае этого года.

Контекст

Украина начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих иностранных партнеров в марте. Тогда Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз — президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киеве подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход — сбор подписей — является новой тактикой Киева по сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключение декларации о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.

Украинские Национальные Новости

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