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Україна очікує, що у 2022 році ЄС започаткує перегляд політики сусідства

Київ • УНН

 • 30031 перегляди

КИЇВ. 15 травня. УНН. Україна очікує, що у 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, який стосуватиметься всіх країн Східної Європи, що прагнуть вступити до ЄС. Про це на онлайн-дискусії Київського безпекового форуму заявила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає кореспондент УНН.

Україна очікує, що у 2022 році ЄС започаткує перегляд політики сусідства

Цитата:

“На даному етапі ми досягли чимало у використанні потенціалу існуючих форматів наших відносин і прокладаємо шлях до нового стратегічного підходу. Ми очікуємо, що у 2022 році Європейський Союз започаткує перегляд політики сусідства, і цей перегляд стосуватиметься всіх країн Східної Європи — що буде вироблено конкретний новий формат для Грузії, України, Молдови — країн, які прагнуть членства. І ми очікуємо, що до 2027 року, коли Литва перебере головування у Раді ЄС, можна буде вийти на конкретні політичні рішення”, — сказала Стефанішина.

Деталі

Зі слів віце-прем’єрки, Україна позитивно оцінює поточний стан відносин з Європейським Союзом.

“Водночас ми вважаємо, що настав час започаткувати перегляд політики сусідства. Ми сподіваємось, що ця робота розпочнеться у 2022 році, і я знаю, що багато хто в європейських столицях готовий долучитись до цієї роботи, і Україна зможе отримати перспективу членства”, — додала вона.

Що було раніше

Україна почала збирати підписи на підтримку вступу України в ЄС у своїх закордонних партнерів в березні. Тоді Литва офіційно взяла на себе зобов’язання підтримати вступ України до Європейського Союзу — президенти України та Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа під час візиту останнього в Києві підписали спільну декларацію про підтримку європейської перспективи України.

А вже у травні Зеленський підписав декларацію європейської перспективи для України з президентом Польщі Анжеєм Дудою.

Також у травні Латвія стала третьою державою - членом ЄС, яка підписала спільну декларацію про європейську перспективу України.

Як кажуть оглядачі, такий підхід — збір підписів — є новою тактикою Києва до зближення з ЄС. Це підтвердили і в Офісі Президента. Заступник керівника ОП Ігор Жовква, якого називають радником Президента з питань зовнішньої політики, укладення декларації про європейську перспективу України назвав важливим кроком на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави. Жовква зазначив, що в декларації зокрема визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

У той же час в експертних колах такий підхід називають дуже амбітним і задають питання, скільки ж країн блоку готові таким чином висловити підтримку євроінтеграційним прагненням України. До слова, ще коли Україна була на шляху до підписання Угоди про асоціацію з ЄС, опір чинили Нідерланди, де навіть проводили референдум з цього приводу.

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