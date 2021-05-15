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Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства

Киев • УНН

 • 30031 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Украина ожидает, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, который будет касаться всех стран Восточной Европы, стремящихся вступить в ЕС. Об этом на онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.

Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства

Цитата:

"На данном этапе мы достигли немало в использовании потенциала существующих форматов наших отношений и прокладываем путь к новому стратегическому подходу. Мы ожидаем, что в 2022 году Европейский Союз начнет пересмотр политики соседства, и этот пересмотр коснется всех стран Восточной Европы - что будет выработан конкретный новый формат для Грузии, Украины, Молдовы - стран, которые стремятся к вступлению. И мы ожидаем, что к 2027 году, когда Литва переберет председательство в Совете ЕС, можно будет выйти на конкретные политические решения", - сказала Стефанишина.

Детали

По словам вице-премьера, Украина положительно оценивает текущее состояние отношений с Европейским Союзом.

"Вместе с тем мы считаем, что пришло время начать пересмотр политики соседства. Мы надеемся, что эта работа начнется в 2022 году, и я знаю, что многие в европейских столицах готовы приобщиться к этой работе, и Украина сможет получить перспективу членства", - добавила она.

Что было ранее

Украина начала собирать подписи в поддержку вступления Украины в ЕС у своих зарубежных партнеров в марте. Тогда Литва официально обязалась поддержать вступление Украины в Европейский Союз - президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа во время визита последнего в Киев подписали совместную декларацию о поддержке европейской перспективы Украины.

А уже в мае Зеленский подписал декларацию европейской перспективы для Украины с президентом Польши Анжеем Дудой.

Также в мае Латвия стала третьим государством - членом ЕС, подписавшем совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

Как говорят обозреватели, такой подход - сбор подписей - является новой тактикой Киева по сближению с ЕС. Это подтвердили и в Офисе Президента. Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква, которого называют советником Президента по вопросам внешней политики, заключения деклараций о европейской перспективе Украины назвал важным шагом на пути реализации стратегической цели нашего государства. Жовква отметил, что в декларации в частности признается право Украины подать заявку на членство в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

В то же время в экспертных кругах такой подход называют очень амбициозным и задают вопрос, сколько же стран блока готовы таким образом выразить поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. К слову, еще когда Украина была на пути к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, сопротивление оказывали Нидерланды, где даже проводили референдум по этому поводу.

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