У Європарламенті відповіли на слова президента Естонії про членство України в ЄС "через 20 років"

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“Політика розширення ЄС має майже п’ятидесятирічну історію, коли нові країни приєднувалися до ЄС у різний час, але критерії членства не змінюються. Нові члени повинні керуватися політичними цінностями ЄС, принципами єдиного економічного ринку і дотримуватися правових норм ЄС”, - зазначають євродепутати.

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Згідно з листом, прагнення України до членства в блоці в останні роки закріплено в Угоді про асоціацію та про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі.

“Україні спочатку потрібно буде повністю виконати Угоду про асоціацію, і це шлях до Європейського Союзу. Це, перш за все, процес реформ у багатьох сферах, і, схоже, Україна згодна з їх необхідністю. Це реформи в політичній, правовій системі, різних громадських і економічних сферах, засновані на досвіді, що добре зарекомендував себе, і досягненнях країн-членів ЄС. Боротьба з корупцією в українських судах та державній адміністрації залишається головним завданням, яке необхідно вирішити”, - кажуть європарламентарі.

З їх слів, Україна перебуває на шляху реформ, і її досягнення тішать.

“Зрозуміло, що поруч з плануванням реформ природним чином виникає запитання — коли? Коли Україна може розраховувати на повноправне членство в ЄС? Відповідь на це запитання багато в чому залежить від країни, що прагне, вибрати для себе найкращий графік, виходячи з темпів і результатів реформ і прогресу”, - йдеться в листі.

Додамо

Колишня вже президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю одному з українських ЗМІ раніше висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно ще з 20 років для досягнення критеріїв, необхідних для вступу в ЄС.