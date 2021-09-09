В Европарламенте ответили на слова президента Эстонии о членстве Украины в ЕС "через 20 лет"

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“Политика расширения ЕС имеет почти пятидесятилетнюю историю, когда новые страны присоединялись к ЕС в разное время, но критерии членства не меняются. Новые члены должны руководствоваться политическими ценностями ЕС, принципами единого экономического рынка и соблюдать правовые нормы ЕС”, — отмечают евродепутаты.

Детали

Согласно письму, стремление Украины к членству в блоке в последние годы закреплено в Соглашении об ассоциации и об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

“Украине сначала нужно будет полностью выполнить Соглашение об ассоциации, и это путь к Европейскому Союзу. Это, прежде всего, процесс реформ во многих сферах, и, похоже, Украина согласна с их необходимостью. Это реформы в политической, правовой системе, различных общественных и экономических сферах, основанные на хорошо зарекомендовавшем себя опыте и достижениях стран-членов ЕС. Борьба с коррупцией в украинских судах и государственной администрации остается главной задачей, которую необходимо решить”, — говорят европарламентарии.

С их слов, Украина находится на пути реформ, и ее достижения радуют.

“Понятно, что рядом с планированием реформ естественным образом возникает вопрос — когда? Когда Украина может рассчитывать на полноправное членство в ЕС? Ответ на этот вопрос во многом зависит от стремящейся страны выбрать для себя наилучший график, исходя из темпов и результатов реформ и прогресса”, — говорится в письме.

Добавим

Бывшая уже президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью одному из украинских СМИ ранее выразила мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо еще с 20 лет для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС.