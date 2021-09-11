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Кулеба Евросоюз отказывает Украине не через реформы, а из-за политики

Кулеба Евросоюз отказывает Украине не через реформы, а из-за политики

Киев  •  УНН

 • 29333 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Страны-члены Европейского Союза используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членстве. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме “Ялтинская европейская стратегия”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Надо признать простой факт — присоединение к ЕС связано не только с реформами. Политическое решение государств-членов Европейского Союза принять другое государство опирается не только на реформы. Не надо нас держать на крючке реформ. Я за реформы, но я немного устал от того, что слышу как государства напутствуют нас на необходимость проведения реформ, не говоря правды. Они не хотят нас принимать не потому, что мы не готовы, они сами не готовы”, — сказал Кулеба.

Кулеба отметил, что хочет, чтобы его слова поняли правильно.

“Украина хочет реформ, будет их внедрять ради собственного блага и не искать каких-то отговорок... Но я настаиваю, что вопрос присоединения к ЕС в первую очередь политический”, — заявил министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры стран Европейского Союза хотят быть там, и не все видят Украину там.

Бывшая уже президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью одному из украинских СМИ ранее высказала мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо еще с 20 лет для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС.

В Европарламенте ответили на слова президента Эстонии о членстве Украины в ЕС “через 20 лет”.

Напомним, все три страны Балтии обязались поддержать вступление Украины в ЕС.

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