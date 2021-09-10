Не всі лідери країн Євросоюзу бачать Україну серед його членів – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі лідери країн Європейського Союзу хочуть бути там, і не всі бачать Україну там. Таку думку він висловив на YES Brainstorming “Після COVID = Перед катастрофою? Кроки до виживання”, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Я бачу відношення до політиків Європейського Союзу, лідерів Європейського Союзу, лідерів сучасної Європи. Не всі вони хочуть бути там, і не всі вони бачать Україну там. Те саме й про НАТО. Я так вважаю. Якщо ви хочете, щоб зміцніла Росія, не беріть Україну...”, — сказав Зеленський.
Доповнення
Колишня вже президент Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю одному з українських ЗМІ раніше висловила думку, що Україні, Молдові та Грузії необхідно ще з 20 років для досягнення критеріїв, необхідних для вступу в ЄС.
У Європарламенті відповіли на слова президента Естонії про членство України в ЄС “через 20 років”.
Нагадаємо, усі три країни Балтії зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС.