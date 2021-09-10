Не все лидеры стран Евросоюза видят Украину среди его членов - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все лидеры стран Европейского Союза хотят быть там, и не все видят Украину там. Такое мнение он высказал на YES Brainstorming “После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию”, передает корреспондент УНН.
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“Я вижу отношение к политикам Европейского Союза, лидеров Европейского Союза, лидеров современной Европы. Не все они хотят быть там, и не все они видят Украину там. То же и о НАТО. Я так считаю. Если вы хотите, чтобы окрепла Россия, не берите Украину...”, — сказал Зеленский.
Дополнение
Бывшая уже президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью одному из украинских СМИ ранее высказала мнение, что Украине, Молдове и Грузии необходимо еще с 20 лет для достижения критериев, необходимых для вступления в ЕС.
В Европарламенте ответили на слова президента Эстонии о членстве Украины в ЕС “через 20 лет”.
Напомним, все три страны Балтии обязались поддержать вступление Украины в ЕС.