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Украина очень близка к Европейскому союзу - Боррель

Украина очень близка к Европейскому союзу - Боррель

Киев  •  УНН

 • 16776 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Украина уже очень близка к Европейскому союзу. Продвижение в процессе реформирования - это лучший инструмент для достижения такой мети.Про этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель в интервью Свободе, передает УНН.

Цитата

“Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности Соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и поздравил, как указано в этом соглашении. Засвидетельствовано это и в декларации, принятой по итогам саммита “Восточного партнерства” 2017 года“, - сказал Боррель.

Детали

По его словам, ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации.

ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Продвижение вперед, навстречу процесса реформирования и сближения — это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящей сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз — и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу”, - рассказал Боррель.

Дополнение

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что страны-члены Европейского Союза используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о ее членства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что не все лидеры стран Европейского Союза хотят быть там, и не все видят Украину там.

Напомним, аудиторы Европейской счетной палаты считают, что поддержка Евросоюзом реформ в Украине по борьбе с коррупцией малоэффективна.

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