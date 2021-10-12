ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі - голова Єврокомісії

Цитата:

“Україна має бути впевнена у нашій твердій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми підтримуємо Україну у її зусиллях, ми підтримуємо вашу позицію, позицію вашого уряду, повністю, і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту”, — сказала голова Єврокомісії.

Додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, і це буде вказано у фінальній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на саміті Україна-ЄС в Києві.



