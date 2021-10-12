ЄС закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі - голова Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Європейський Союз поділяє позицію України і закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.
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“Україна має бути впевнена у нашій твердій підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати повне виконання Мінських угод, ми підтримуємо Україну у її зусиллях, ми підтримуємо вашу позицію, позицію вашого уряду, повністю, і ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту”, — сказала голова Єврокомісії.
Додамо
Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, і це буде вказано у фінальній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на саміті Україна-ЄС в Києві.