ЄС готує на саміт з Україною жорсткі заяви щодо Росії - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС в Києві. Про це пише EUobserver, повідомляє УНН.
Цитата:
“Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі”, — йдеться в проекті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топ-посадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з Президентом України Володимиром Зеленським, який опинився у розпорядженні видання.
“Ми наполегливо закликаємо Росію... забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки в цих районах”, — йдеться у проекті висновків саміту, підготовленому в понеділок, 13 вересня.
Деталі
Йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.
За даними видання, у підготовленому проекті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.
У ньому підкреслюється “відповідальність Росії як сторони конфлікту”.
“Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність у цьому стосунку”, — планує заявити ЄС.
У проекті тексту засуджується рішення Росії “закрити частину Чорного моря для іноземних військових і державних суден”. Росію, як очікується, також закличуть “утримуватися від перешкоджання законному здійсненню прав і свобод мореплавання”.
Однак, за даними EUobserver, велика частина проекту 2021 року була дослівно скопійована з висновків 2020 року, що показує, як мало просунулося питання врегулювання конфлікту.
ЄС також підтвердить свою обіцянку підтримувати економічні санкції проти РФ, згідно з проектом документа.
Євросоюз у комюніке також підтвердить “роль України як стратегічної країни-транзитера газу і підтвердить підтримку продовження транзиту газу через Україну після 2024 року”. Це відбувається на тлі новин про завершення будівництва "Північного потоку-2". Водночас повідомляється, що в заяві не відображена серйозність загрози з боку трубопроводу.
У проекті 2021 року також ще практично не змінили ні слова про внутрішні проблеми України в порівнянні з 2020 роком, що є ще однією ознакою стагнації, вважають в EUobserver.
У тексті, як вказано, йдеться і про необхідність “деолігархізації” та антикорупційної реформи. Проект заяви від 2021 року висловлює занепокоєння з приводу якості роботи Служби безпеки України, додали у виданні.
“Ми підкреслили важливість реформи сектора безпеки, зокрема ухвалення закону про Службу безпеки України, який забезпечує міцну основу для перетворення Служби безпеки України в сучасне агентство з чітко визначеними функціями і сильним демократичним наглядом”, — планує сказати ЄС.
23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.
Додамо
16 вересня Європейський парламент ухвалив документ, який закликає ЄС не визнавати парламент Росії, якщо майбутні парламентські вибори в країні будуть визнані фальсифікованими. У доповіді по Росії країну називають “застійної авторитарної клептократією”.