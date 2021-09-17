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ЄС готує на саміт з Україною жорсткі заяви щодо Росії - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС в Києві. Про це пише EUobserver, повідомляє УНН.

Цитата:

“Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі”, — йдеться в проекті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топ-посадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з Президентом України Володимиром Зеленським, який опинився у розпорядженні видання.

“Ми наполегливо закликаємо Росію... забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки в цих районах”, — йдеться у проекті висновків саміту, підготовленому в понеділок, 13 вересня.

Деталі

Йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.

За даними видання, у підготовленому проекті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.

У ньому підкреслюється “відповідальність Росії як сторони конфлікту”.

“Ми засуджуємо порушення режиму припинення вогню підтримуваними Росією збройними формуваннями і закликаємо Росію повністю взяти на себе відповідальність у цьому стосунку”, — планує заявити ЄС.

У проекті тексту засуджується рішення Росії “закрити частину Чорного моря для іноземних військових і державних суден”. Росію, як очікується, також закличуть “утримуватися від перешкоджання законному здійсненню прав і свобод мореплавання”.

Однак, за даними EUobserver, велика частина проекту 2021 року була дослівно скопійована з висновків 2020 року, що показує, як мало просунулося питання врегулювання конфлікту.

ЄС також підтвердить свою обіцянку підтримувати економічні санкції проти РФ, згідно з проектом документа.

Євросоюз у комюніке також підтвердить “роль України як стратегічної країни-транзитера газу і підтвердить підтримку продовження транзиту газу через Україну після 2024 року”. Це відбувається на тлі новин про завершення будівництва "Північного потоку-2". Водночас повідомляється, що в заяві не відображена серйозність загрози з боку трубопроводу.

У проекті 2021 року також ще практично не змінили ні слова про внутрішні проблеми України в порівнянні з 2020 роком, що є ще однією ознакою стагнації, вважають в EUobserver.

У тексті, як вказано, йдеться і про необхідність “деолігархізації” та антикорупційної реформи. Проект заяви від 2021 року висловлює занепокоєння з приводу якості роботи Служби безпеки України, додали у виданні.

“Ми підкреслили важливість реформи сектора безпеки, зокрема ухвалення закону про Службу безпеки України, який забезпечує міцну основу для перетворення Служби безпеки України в сучасне агентство з чітко визначеними функціями і сильним демократичним наглядом”, — планує сказати ЄС.

23-й саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.

Додамо

16 вересня Європейський парламент ухвалив документ, який закликає ЄС не визнавати парламент Росії, якщо майбутні парламентські вибори в країні будуть визнані фальсифікованими. У доповіді по Росії країну називають “застійної авторитарної клептократією”.

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