Європарламент ухвалив резолюцію по Росії: визначили умови невизнання виборів у Держдуму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Європейський парламент сьогодні ухвалив резолюцію, що закликає ЄС не визнавати парламент Росії, якщо майбутні парламентські вибори в країні будуть визнані фальсифікованими. Євродепутати віддали 494 голоси "за", повідомляє УНН.
Деталі
Результати голосування за резолюцію у Європарламенті було оголошені після 10 години за київським часом.
Із 669 тих, хто голосував, "за" віддали 494 голоси, "проти" - 103, утрималися 72 європарламентарі.
У проекті тексту резолюції по Росії країну називають "застійною авторитарною клептократією" і вимагають, щоб ЄС був готовий не визнавати російський парламент, якщо вересневі вибори будуть проведені в порушення демократичних принципів і міжнародного права.
Як уточнив у Twitter журналіст Рікард Йозвяк, що висвітлює теми, пов'язані з політикою ЄС щодо східних країн-сусідів, резолюція не є зобов'язуючим документом і додав, що окрім заклику до ЄС не визнавати парламент Росії у разі фальсифікацій, також міститься пропозиція у випадку порушень "розглядати відсторонення Росії від членства в парламентських асамблеях, таких як ПАРЄ".
Доповнення
Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.
Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.
Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.
Напередодні цього у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" за мінськими угодами.