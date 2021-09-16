Европарламент принял резолюцию по России: определили условия непризнания выборов в Госдуму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Европейский парламент сегодня принял резолюцию, призывающую ЕС не признавать парламент России, если будущие парламентские выборы в стране будут признаны фальсифицированными. Евродепутаты отдали 494 голоса "за", сообщает УНН.
Детали
Результаты голосования за резолюцию в Европарламенте были объявлены после 10:00 по киевскому времени.
Из 669 голосовавших “за” отдали 494 голоса, “против” — 103, воздержались 72 европарламентария.
В проекте текста резолюции по России страну называют “застойной авторитарной клептократией” и требуют, чтобы ЕС был готов не признавать российский парламент, если сентябрьские выборы будут проведены в нарушение демократических принципов и международного права.
Как уточнил в Twitter журналист Рикард Йозвяк, освещающий темы, связанные с политикой ЕС в отношении восточных стран-соседей, резолюция не является обязывающим документом, и добавил, что кроме призыва к ЕС не признавать парламент России в случае фальсификаций, также содержится предложение в случае нарушений “рассматривать отстранение России от членства в парламентских ассамблеях, таких как ПАСЕ”.
Дополнение
Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.
Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.
Накануне этого во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениям.