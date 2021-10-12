"РФ беззаперечно є стороною конфлікту": Зеленський анонсував жорстке формулювання щодо Росії у заяві саміту Україна-ЄС

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“Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на Сході нашої держави. Разом з ЄС ми єдині у тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано у спільній заяві”, — сказав Президент.

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Україна, з його слів, вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує дію обмежувальних заходів щодо РФ.

“Але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно”, — додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на саміті Україна-ЄС в Києві.

Додамо

У межах саміту 12 жовтня представники України і ЄС у Києві підписали угоду про спільний авіаційний простір між нашою державою та Європейським Союзом, так звану угоду про відкрите небо.