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"РФ беззаперечно є стороною конфлікту": Зеленський анонсував жорстке формулювання щодо Росії у заяві саміту Україна-ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту. Це буде вказано у фінальній заяві за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу за підсумками саміту, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на Сході нашої держави. Разом з ЄС ми єдині у тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російській Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту, що буде сьогодні зафіксовано у спільній заяві”, — сказав Президент.

Деталі

Україна, з його слів, вдячна за те, що ЄС із року в рік продовжує дію обмежувальних заходів щодо РФ.

“Але потреба у зміцненні санкційного тиску назріла давно”, — додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на саміті Україна-ЄС в Києві.

Додамо

У межах саміту 12 жовтня представники України і ЄС у Києві підписали угоду про спільний авіаційний простір між нашою державою та Європейським Союзом, так звану угоду про відкрите небо.

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