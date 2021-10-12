Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо"

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Представники України і ЄС сьогодні у Києві підписали угоду про спільний авіаційний простір між нашою державою та Європейським союзом, передає кореспондент УНН.

Деталі

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол головуючої у ЄС Словенії Томаш Менцін, та віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

На церемонії були присутні Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Шарль Мішель повідомив, що з 2017 року в ЄС було здійснено понад 50 мільйонів безвізових візитів з України.

“Нова угода між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір відкриває ринок для бюджетних авіакомпаній і пропонує набагато більше можливостей для обмінів і відвідувань”, — додав він.

Додамо

Як розповіли УНН в Офісі віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.

Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:

  • Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.
  • Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.
  • Більше комфорту в аеропортах.
  • Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.
  • Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.

Угода вступить в силу у два етапи.

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