Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Представники України і ЄС сьогодні у Києві підписали угоду про спільний авіаційний простір між нашою державою та Європейським союзом, передає кореспондент УНН.
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Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол головуючої у ЄС Словенії Томаш Менцін, та віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
На церемонії були присутні Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Раніше Шарль Мішель повідомив, що з 2017 року в ЄС було здійснено понад 50 мільйонів безвізових візитів з України.
“Нова угода між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір відкриває ринок для бюджетних авіакомпаній і пропонує набагато більше можливостей для обмінів і відвідувань”, — додав він.
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Як розповіли УНН в Офісі віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.
Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:
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- Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.
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- Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.
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- Більше комфорту в аеропортах.
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- Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.
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- Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.
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Угода вступить в силу у два етапи.