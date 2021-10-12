Україна та ЄС підписали угоду про "відкрите небо"

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Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, посол головуючої у ЄС Словенії Томаш Менцін, та віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

На церемонії були присутні Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Шарль Мішель повідомив, що з 2017 року в ЄС було здійснено понад 50 мільйонів безвізових візитів з України.



“Нова угода між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір відкриває ринок для бюджетних авіакомпаній і пропонує набагато більше можливостей для обмінів і відвідувань”, — додав він.

Додамо

Як розповіли УНН в Офісі віце-прем’єр-міністра з питань євроінтеграції, ефект від угоди полягає, серед іншого, у покращенні ефективності та безпеки польотів, зростанні конкуренції та, за рахунок цього, підвищенні комфорту, у той час як ціни матимуть тенденцію до зниження.



Так, завдяки підписанню угоди, на українців чекає низка переваг, зокрема:



Поступово збільшиться кількість авіаперевізників на міжнародних і внутрішніх рейсах.



Працюватиме більше аеропортів, до і з України буде більше рейсів.



Більше комфорту в аеропортах.



Європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні українські рейси, які також стануть більш доступними.



Українські авіакомпанії зможуть претендувати на здійснення складних перевезень в рамках ЄС, якщо хоча б одна точка маршруту розташована в Україні.



Угода вступить в силу у два етапи.