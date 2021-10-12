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Голова Єврокомісії: Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу

Київ • УНН

 • 18984 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу. Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками 23-го саміту Україна-ЄС, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Ще одне питання, де ми підтримуємо Україну повністю — це енергобезпека. Я розумію ваше занепокоєння, занепокоєння України щодо постачання газу, зменшення поставок від Газпрома, не тільки на цю зиму, а і на наступні. Комісія спільно з українськими експертами зараз вивчає різні сценарії, як забезпечити достатнє постачання для України. Ми також тісно співпрацюємо з Україною для того, щоб забезпечити спроможності постачання газу від країн-членів ЄС, включаючи з можливістю щодо реверсійних потоків газу від Словаччини”, — заявила фон дер Ляєн.

Деталі

Зі слів глави Єврокомісії, у ЄС також вивчають можливості спільного зберігання газу.

“У вас є газосховища, отже ми будемо вивчати можливості збереження газу, використання газосховищ для спільного блага”, — зауважила політик.

Вона додала, що в ЄС постійно підкреслюють: директива 2012 року щодо енергобезпеки відноситься до “Північного потоку-2”. “Для Європейської комісії Україна залишається і має залишатись надійним транзитером газу”, — наголосила фон дер Ляєн.

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