Зеркало: требования для сертификации "Северного потока-2" - "очень чувствительное для Путина" вопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Подключение "Северного потока-2" в европейскую энергетическую систему требует анбандлинга российского "Газпрома", рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль в интервью "Радио Свобода" (финансируется конгрессом США), передает УНН.
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Она указала на то, что “Газпром” занимает монопольное положение по “Северному потоку-2”, что нарушает европейское законодательство. “Если назвать все вещи своими именами, то Россия может влиять на все рынки, потому что „Газпром“ монопольно поставляет газ через газопровод. Он единственный в России имеет такое право. „Северный поток-2“ уже подпадать под европейское регулирование, так называемый Третий энергопакет”, — рассказала Зеркаль.
Детали
Она объяснила, что это предполагает процедуру анбандлинга, то есть разделение функций снабжения и транспортирования газа. Через такую процедуру уже прошел украинский “Нафтогаз”, после чего транспортировка газа перешло к Оператору газотранспортной системы Украины.
“Это вопрос, который является очень чувствительным для Путина. Поскольку он понимает, что это его оставит без основного „газового оружия“. Если в России будет рынок и будут операторы, которые могут поставлять, кроме „Газпрома“, а это и предполагает как раз имплементацию этого Третьего энергопакета, то тогда уже не будет такого диктата и возможности диктовать цены со стороны Российской Федерации. Поэтому будет рынок, на котором Украина может конкурировать своими ценами на трубопровод”, — добавила советник министра.
Напомним
Президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Украина-ЕС 12 октября отметила, что российский газопровод “Северный поток-2” подпадает под действие европейской директивы об энергетической безопасности 2012 года.
25 августа оператор трубопровода “Северный поток-2” проиграл судебное разбирательство в Германии относительно подчинения требованиям газовой директивы Европейского союза к трубопроводу.
Надлежащая российскому “Газпрому” компания-оператор газопровода “Северный поток-2” сообщила 4 октября, что первая нитка трубопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря, начала заполняться газом.