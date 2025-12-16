Зеленський зустрівся з воїнами, які відновлюються після поранень у Нідерландах

$42.250.05
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16:20 • 10173 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16:11 • 11253 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
15:35 • 15105 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
13:38 • 16042 перегляди
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
16 грудня, 10:57 • 21080 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
16 грудня, 10:49 • 22890 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
16 грудня, 08:50 • 23319 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
16 грудня, 08:08 • 27926 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
16 грудня, 08:00 • 23753 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
Напад на українців в польській Познані: реакція МЗС України не забарилась16 грудня, 09:27 • 16707 перегляди
Харківщина на аварійних відключеннях, Донеччина повністю знеструмлена, у двох областях без світла понад 700 тис. абонентів - Міненерго16 грудня, 09:39 • 25263 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 31512 перегляди
В тимчасово окупованому Криму заявили про "націоналізацію" майна Усика16 грудня, 12:00 • 15985 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 26318 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ14:38 • 13880 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 26396 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 31592 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
15 грудня, 13:38 • 73984 перегляди
15 грудня, 13:38 • 73984 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 68948 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Андрій Сибіга
Кароль Навроцький
Україна
Нідерланди
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 43680 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 60620 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 60567 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 64177 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 98927 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
Опалення

Зеленський зустрівся з воїнами, які відновлюються після поранень у Нідерландах

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які проходять реабілітацію в Нідерландах, та вручив їм державні нагороди. Він подякував Нідерландам за підтримку та допомогу в реабілітації українських воїнів.

Зеленський зустрівся з воїнами, які відновлюються після поранень у Нідерландах

У військовому реабілітаційному центрі Аарденбург, що в Нідерландах, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими захисниками, які проходять реабілітацію після важких поранень, і відзначив їх державними нагородами, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави поспілкувався з воїнами та їхніми рідними й подякував за службу і захист України.

"Пишаємося, що в нас є такі герої, такі бійці. Ми вас дуже чекаємо вдома після того, як зʼявиться така можливість. Користуючись цим моментом, хотів би вручити нагороди. Це вдячність від усього Українського народу за те, що ви вже зробили, – ви зберегли Україну", – сказав Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ і ІІІ ступенів та медаллю "За військову службу Україні".

Директорка центру Моніка Коп Війєрінг показала Главі держави зали фізіотерапії, де проходять реабілітацію українські воїни, а також їхні палати. Крім того, вона розповіла Президенту про особливості того, як саме в центрі допомагають відновлюватися українським захисникам.

Військовий реабілітаційний центр Аарденбург – один із провідних нідерландських медзакладів, що спеціалізується на реабілітації військових із важкими травмами. З 2021 року тут пройшли лікування 87 українців. У цьому центрі також навчаються українські реабілітаційні команди.

Президент подякував працівникам центру, Нідерландам і всьому нідерландському народові за підтримку України та допомогу українським воїнам.

Король Нідерландів зустрівся із Зеленським: говорили про оборонну підтримку і достойний мир16.12.25, 17:48 • 1834 перегляди

Антоніна Туманова

Воєнний стан
Війна в Україні
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна