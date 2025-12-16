Зеленський зустрівся з воїнами, які відновлюються після поранень у Нідерландах

У військовому реабілітаційному центрі Аарденбург, що в Нідерландах, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими захисниками, які проходять реабілітацію після важких поранень, і відзначив їх державними нагородами, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Глава держави поспілкувався з воїнами та їхніми рідними й подякував за службу і захист України.

"Пишаємося, що в нас є такі герої, такі бійці. Ми вас дуже чекаємо вдома після того, як зʼявиться така можливість. Користуючись цим моментом, хотів би вручити нагороди. Це вдячність від усього Українського народу за те, що ви вже зробили, – ви зберегли Україну", – сказав Зеленський.

Президент відзначив захисників орденами "За мужність" ІІ і ІІІ ступенів та медаллю "За військову службу Україні".

Директорка центру Моніка Коп Війєрінг показала Главі держави зали фізіотерапії, де проходять реабілітацію українські воїни, а також їхні палати. Крім того, вона розповіла Президенту про особливості того, як саме в центрі допомагають відновлюватися українським захисникам.

Військовий реабілітаційний центр Аарденбург – один із провідних нідерландських медзакладів, що спеціалізується на реабілітації військових із важкими травмами. З 2021 року тут пройшли лікування 87 українців. У цьому центрі також навчаються українські реабілітаційні команди.

Президент подякував працівникам центру, Нідерландам і всьому нідерландському народові за підтримку України та допомогу українським воїнам.

