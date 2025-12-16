Зеленский встретился с воинами, восстанавливающимися после ранений в Нидерландах

$42.250.05
17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16:11
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
15:35
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
13:38
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
16 декабря, 10:57
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
16 декабря, 10:49
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
Нападение на украинцев в польской Познани: реакция МИД Украины не заставила себя ждать16 декабря, 09:27
Харьковщина на аварийных отключениях, Донетчина полностью обесточена, в двух областях без света более 700 тыс. абонентов - Минэнерго16 декабря, 09:39
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex16 декабря, 10:19
В оккупированном Крыму заявили о "национализации" имущества Усика16 декабря, 12:00
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ14:38
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop Odrex16 декабря, 10:19
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного хранения
15 декабря, 13:38
15 декабря, 13:38
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15 декабря, 13:34
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Борис Писториус
Андрей Сибига
Кароль Навроцкий
Украина
Нидерланды
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси13 декабря, 11:42
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп13 декабря, 09:00
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей12 декабря, 12:55
Зеленский встретился с воинами, восстанавливающимися после ранений в Нидерландах

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военными, проходящими реабилитацию в Нидерландах, и вручил им государственные награды. Он поблагодарил Нидерланды за поддержку и помощь в реабилитации украинских воинов.

Зеленский встретился с воинами, восстанавливающимися после ранений в Нидерландах

В военном реабилитационном центре Аарденбург в Нидерландах Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками, проходящими реабилитацию после тяжелых ранений, и отметил их государственными наградами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства пообщался с воинами и их родными и поблагодарил за службу и защиту Украины.

"Гордимся, что у нас есть такие герои, такие бойцы. Мы вас очень ждем дома после того, как появится такая возможность. Пользуясь этим моментом, хотел бы вручить награды. Это благодарность от всего Украинского народа за то, что вы уже сделали, – вы сохранили Украину", – сказал Зеленский.

Президент отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".

Директор центра Моника Коп Вийеринг показала Главе государства залы физиотерапии, где проходят реабилитацию украинские воины, а также их палаты. Кроме того, она рассказала Президенту об особенностях того, как именно в центре помогают восстанавливаться украинским защитникам.

Военный реабилитационный центр Аарденбург – одно из ведущих нидерландских медучреждений, специализирующееся на реабилитации военных с тяжелыми травмами. С 2021 года здесь прошли лечение 87 украинцев. В этом центре также обучаются украинские реабилитационные команды.

Президент поблагодарил сотрудников центра, Нидерланды и весь нидерландский народ за поддержку Украины и помощь украинским воинам.

Король Нидерландов встретился с Зеленским: говорили об оборонной поддержке и достойном мире16.12.25, 17:48

Антонина Туманова

