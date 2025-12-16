Зеленский встретился с воинами, восстанавливающимися после ранений в Нидерландах

В военном реабилитационном центре Аарденбург в Нидерландах Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими защитниками, проходящими реабилитацию после тяжелых ранений, и отметил их государственными наградами, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Глава государства пообщался с воинами и их родными и поблагодарил за службу и защиту Украины.

"Гордимся, что у нас есть такие герои, такие бойцы. Мы вас очень ждем дома после того, как появится такая возможность. Пользуясь этим моментом, хотел бы вручить награды. Это благодарность от всего Украинского народа за то, что вы уже сделали, – вы сохранили Украину", – сказал Зеленский.

Президент отметил защитников орденами "За мужество" II и III степеней и медалью "За военную службу Украине".

Директор центра Моника Коп Вийеринг показала Главе государства залы физиотерапии, где проходят реабилитацию украинские воины, а также их палаты. Кроме того, она рассказала Президенту об особенностях того, как именно в центре помогают восстанавливаться украинским защитникам.

Военный реабилитационный центр Аарденбург – одно из ведущих нидерландских медучреждений, специализирующееся на реабилитации военных с тяжелыми травмами. С 2021 года здесь прошли лечение 87 украинцев. В этом центре также обучаются украинские реабилитационные команды.

Президент поблагодарил сотрудников центра, Нидерланды и весь нидерландский народ за поддержку Украины и помощь украинским воинам.

