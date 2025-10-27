Зеленський зустрівся з міністром оборони Хорватії: домовилися про нові поставки та співпрацю у безпеці
Київ • УНН
Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем. Обговорено 14-й та 15-й пакети військової допомоги, а також реалізацію проєктів PURL та SAFE.
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із віцепрем’єр-міністром та міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем. Зеленський заявив про досягнення домовленостей у сфері оборони. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.
Деталі
Ми вдячні хорватському уряду й народу за підтримку України і за кожен пакет військової допомоги – вже виділений 14-й і запланований 15-й до кінця року
Лідери обговорили реалізацію проєктів у рамках ініціативи PURL, зокрема щодо засобів ППО, а також використання механізму SAFE. Зеленський також підкреслив важливість обміну досвідом у сфері ветеранської політики.
Зеленський обговорив із главою МЗС Естонії посилення оборонної підтримки та співпрацю в межах JEF27.10.25, 19:37 • 2286 переглядiв