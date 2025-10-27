Зеленский встретился с министром обороны Хорватии: договорились о новых поставках и сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Зеленский заявил о достижении договоренностей в сфере обороны. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Мы благодарны хорватскому правительству и народу за поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи – уже выделен 14-й и запланирован 15-й до конца года