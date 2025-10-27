Зеленский встретился с министром обороны Хорватии: договорились о новых поставках и сотрудничестве в сфере безопасности
Киев • УНН
Владимир Зеленский встретился с министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Обсуждены 14-й и 15-й пакеты военной помощи, а также реализация проектов PURL и SAFE.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Зеленский заявил о достижении договоренностей в сфере обороны. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
Мы благодарны хорватскому правительству и народу за поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи – уже выделен 14-й и запланирован 15-й до конца года
Лидеры обсудили реализацию проектов в рамках инициативы PURL, в частности относительно средств ПВО, а также использование механизма SAFE. Зеленский также подчеркнул важность обмена опытом в сфере ветеранской политики.
