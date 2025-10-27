Зеленский встретился с министром обороны Хорватии: договорились о новых поставках и сотрудничестве в сфере безопасности

$42.000.10
48.770.22
ukenru
Эксклюзив
14:34 • 17393 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 25342 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 38510 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 32762 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 37111 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 38876 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 41510 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36763 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34661 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28473 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Популярные новости
США требуют от Венгрии отказаться от российской нефти и призывают Китай давить на рф - посол США при НАТО27 октября, 09:19 • 13419 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 54156 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto27 октября, 11:25 • 42668 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo27 октября, 12:28 • 28190 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 25883 просмотра
публикации
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 11862 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 26010 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 38510 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 94257 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 116050 просмотра
Зеленский встретился с министром обороны Хорватии: договорились о новых поставках и сотрудничестве в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Владимир Зеленский встретился с министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Обсуждены 14-й и 15-й пакеты военной помощи, а также реализация проектов PURL и SAFE.

Зеленский встретился с министром обороны Хорватии: договорились о новых поставках и сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с вице-премьер-министром и министром обороны Хорватии Иваном Анушичем. Зеленский заявил о достижении договоренностей в сфере обороны. Об этом глава государства сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Мы благодарны хорватскому правительству и народу за поддержку Украины и за каждый пакет военной помощи – уже выделен 14-й и запланирован 15-й до конца года

– отметил Зеленский.

Лидеры обсудили реализацию проектов в рамках инициативы PURL, в частности относительно средств ПВО, а также использование механизма SAFE. Зеленский также подчеркнул важность обмена опытом в сфере ветеранской политики.

Зеленский обсудил с главой МИД Эстонии усиление оборонной поддержки и сотрудничество в рамках JEF27.10.25, 19:37 • 1976 просмотров

Степан Гафтко

Политика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Хорватия
Владимир Зеленский
Украина