Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указів
Київ • УНН
Тарас Козлов очолив управління СБУ на Кіровоградщині, Костянтин Семенюк - управління на Полтавщині.
Президент України Володимир Зеленський замінив регіональних голів Служби безпеки України у двох областях – Кіровоградській і Полтавській. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідні укази глави держави.
Деталі
Новим очільником Головного управління СБУ в Кіровоградській області став Тарас Козлов. Водночас новим очільником Головного управління СБУ в Полтавській області став Костянтин Семенюк.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який збільшує загальну чисельність СБУ на 10 тисяч осіб, закріплюючи 10 тисяч за Центром спеціальних операцій "А". Цей документ також встановлює підстави та порядок застосування зброї та спецзасобів для СБУ.
Нагадаємо
Раніше Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України. Зміни відбулися після кадрових перестановок в уряді.