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Чисельність СБУ збільшиться на 10 тис. людей: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 564 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що збільшує загальну чисельність СБУ на 10 тисяч осіб, закріплюючи 10 тисяч за Центром спеціальних операцій "А". Документ також встановлює підстави та порядок застосування зброї та спецзасобів для СБУ.

Чисельність СБУ збільшиться на 10 тис. людей: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає збільшення чисельності Служби безпеки України, і закріплює 10 тис. осіб за Центром спеціальних операцій "А", передає УНН.

Повернуто з підписом від Президента України 

- зазначено у картці законопроєкту 13353.

Додамо

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що збільшує загальну чисельність СБУ на 10 тисяч осіб, закріплюючи 10 тисяч за Центром спеціальних операцій "А". Також встановлено підстави та порядок застосування зброї та спецзасобів для СБУ.

Як писав УНН, у тексті законопроєкту було зазначено, що передбачається збільшити загальну чисельність СБУ:

  • у мирний час – із 27 тис. до 37 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (ЦСО “А”) становить 10 тис. осіб;
    • в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 тис. до 41 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу ЦСО “А” становить 10 тис. осіб;
      • на період дії воєнного стану – у кількості згідно з мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність ЦСО “А” у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 тис. осіб.

        Також для СБУ встановлюються підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів. Зокрема військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави мають право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

        Антоніна Туманова

        Антоніна Туманова

        Політика
        Служба безпеки України
        Верховна Рада України
        Збройні сили України
        Володимир Зеленський
        Україна
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