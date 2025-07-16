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Рада збільшила на 10 тис. чисельність СБУ

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що збільшує загальну чисельність СБУ на 10 тисяч осіб, закріплюючи 10 тисяч за Центром спеціальних операцій "А". Також встановлено підстави та порядок застосування зброї та спецзасобів для СБУ.

Рада збільшила на 10 тис. чисельність СБУ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає збільшення чисельності Служби безпеки України, і закріпити 10 тис. осіб за Центром спеціальних операцій "А".

Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає УНН.

Деталі

№13353 - ухвалено за основу і в цілому

- повідомив Костенко.

Відповідно до законопроєкту, передбачається збільшити загальну чисельність СБУ:

  • у мирний час – із 27 тис. до 37 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (ЦСО “А”) становить 10 тис. осіб;
    • в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 тис. до 41 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу ЦСО “А” становить 10 тис. осіб;
      • на період дії воєнного стану – у кількості згідно з мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність ЦСО “А” у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 тис. осіб.

        Також для СБУ встановлюються підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів. Зокрема військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави мають право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

        Нагадаємо

        Верховна Рада у другому читанні і в цілом ухвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком 60 років і старше добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану. 

        Павло Башинський

        Павло Башинський

        Політика
        Служба безпеки України
        Верховна Рада України
        Збройні сили України
        Україна
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