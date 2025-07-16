Рада збільшила на 10 тис. чисельність СБУ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає збільшення чисельності Служби безпеки України, і закріпити 10 тис. осіб за Центром спеціальних операцій "А".

Про це повідомив народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає УНН.

Деталі

№13353 - ухвалено за основу і в цілому - повідомив Костенко.

Відповідно до законопроєкту, передбачається збільшити загальну чисельність СБУ:

у мирний час – із 27 тис. до 37 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу СБУ, що здійснює оперативну-бойову діяльність та спеціальні заходи (ЦСО “А”) становить 10 тис. осіб;

в особливий період (крім періоду воєнного стану) – із 31 тис. до 41 тис. осіб, з яких чисельність підрозділу ЦСО “А” становить 10 тис. осіб;

на період дії воєнного стану – у кількості згідно з мобілізаційним планом на особливий період, при цьому чисельність ЦСО “А” у період дії воєнного стану повинна становити не менше 10 тис. осіб.

Також для СБУ встановлюються підстави і порядок застосування зброї та спеціальних засобів. Зокрема військовослужбовці СБУ під час проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, а також при виконанні завдань щодо участі в обороні держави мають право використовувати і застосовувати зброю та бойову техніку в установлених для з’єднань, військових частин та підрозділів Збройних Сил України порядку та випадках.

Нагадаємо

Верховна Рада у другому читанні і в цілом ухвалила законопроєкт №13229, який дозволить громадянам віком 60 років і старше добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану.