Рада увеличила на 10 тыс. численность СБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект, предусматривающий увеличение численности Службы безопасности Украины, и закрепить 10 тыс. человек за Центром специальных операций "А".

Об этом сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.

Детали

№13353 - принят за основу и в целом - сообщил Костенко.

В соответствии с законопроектом, предполагается увеличить общую численность СБУ:

в мирное время – с 27 тыс. до 37 тыс. человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (ЦСО “А”) составляет 10 тыс. человек;

в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 тыс. до 41 тыс. человек, из которых численность подразделения ЦСО “А” составляет 10 тыс. человек;

на период действия военного положения – в количестве согласно мобилизационному плану на особый период, при этом численность ЦСО “А” в период действия военного положения должна составлять не менее 10 тыс. человек.

Также для СБУ устанавливаются основания и порядок применения оружия и специальных средств. В частности, военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также при выполнении задач по участию в обороне государства имеют право использовать и применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины порядке и случаях.

Напомним

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.