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Рада увеличила на 10 тыс. численность СБУ

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Верховная Рада приняла законопроект, увеличивающий общую численность СБУ на 10 тысяч человек, закрепляя 10 тысяч за Центром специальных операций "А". Также установлены основания и порядок применения оружия и спецсредств для СБУ.

Рада увеличила на 10 тыс. численность СБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект, предусматривающий увеличение численности Службы безопасности Украины, и закрепить 10 тыс. человек за Центром специальных операций "А".

Об этом сообщил народный депутат, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает УНН.

Детали

№13353 - принят за основу и в целом

- сообщил Костенко.

В соответствии с законопроектом, предполагается увеличить общую численность СБУ:

  • в мирное время – с 27 тыс. до 37 тыс. человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (ЦСО “А”) составляет 10 тыс. человек;
    • в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 тыс. до 41 тыс. человек, из которых численность подразделения ЦСО “А” составляет 10 тыс. человек;
      • на период действия военного положения – в количестве согласно мобилизационному плану на особый период, при этом численность ЦСО “А” в период действия военного положения должна составлять не менее 10 тыс. человек.

        Также для СБУ устанавливаются основания и порядок применения оружия и специальных средств. В частности, военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также при выполнении задач по участию в обороне государства имеют право использовать и применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины порядке и случаях.

        Напомним

        Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №13229, который позволит гражданам в возрасте 60 лет и старше добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения. 

        Павел Башинский

        Павел Башинский

        политика
        Служба безопасности Украины
        Верховная Рада
        Вооруженные силы Украины
        Украина
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