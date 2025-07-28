Численность СБУ увеличится на 10 тыс. человек: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увеличение численности Службы безопасности Украины, и закрепляет 10 тыс. человек за Центром специальных операций "А", передает УНН.

Возвращено с подписью от Президента Украины - указано в карточке законопроекта 13353.

Добавим

Верховная Рада приняла законопроект, увеличивающий общую численность СБУ на 10 тысяч человек, закрепляя 10 тысяч за Центром специальных операций "А". Также установлены основания и порядок применения оружия и спецсредств для СБУ.

Как писал УНН, в тексте законопроекта было указано, что предполагается увеличить общую численность СБУ:

в мирное время – с 27 тыс. до 37 тыс. человек, из которых численность подразделения СБУ, осуществляющего оперативно-боевую деятельность и специальные мероприятия (ЦСО “А”) составляет 10 тыс. человек;

в особый период (кроме периода военного положения) – с 31 тыс. до 41 тыс. человек, из которых численность подразделения ЦСО “А” составляет 10 тыс. человек;

на период действия военного положения – в количестве согласно мобилизационному плану на особый период, при этом численность ЦСО “А” в период действия военного положения должна составлять не менее 10 тыс. человек.

Также для СБУ устанавливаются основания и порядок применения оружия и специальных средств. В частности, военнослужащие СБУ во время проведения антитеррористических операций, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, а также при выполнении задач по участию в обороне государства имеют право использовать и применять оружие и боевую технику в установленных для соединений, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины порядке и случаях.