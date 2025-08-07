Зеленский сменил руководителей СБУ в двух областях: детали указов
Киев • УНН
Тарас Козлов возглавил управление СБУ в Кировоградской области, Константин Семенюк - управление в Полтавской области.
Президент Украины Владимир Зеленский сменил региональных глав Службы безопасности Украины в двух областях – Кировоградской и Полтавской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы главы государства.
Детали
Новым руководителем Главного управления СБУ в Кировоградской области стал Тарас Козлов. В то же время новым руководителем Главного управления СБУ в Полтавской области стал Константин Семенюк.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который увеличивает общую численность СБУ на 10 тысяч человек, закрепляя 10 тысяч за Центром специальных операций "А". Этот документ также устанавливает основания и порядок применения оружия и спецсредств для СБУ.
Напомним
Ранее Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Изменения произошли после кадровых перестановок в правительстве.