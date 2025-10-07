Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо протидії “тіньовому флоту” рф

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 11169 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 12591 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 13987 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 18215 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 19235 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44373 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44657 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72220 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59824 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56913 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
86%
753мм
Популярнi новини
Ханой іде під воду: тайфун Матмо спричинив сильні повені, метеорологи прогнозують ще три шторми до кінця року7 жовтня, 08:12 • 7676 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 14426 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 11269 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 17123 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 12557 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 11178 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 12643 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44382 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 58386 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 67671 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Німеччина
Одеса
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 17188 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 27313 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79918 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 75339 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 150213 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор

Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо протидії “тіньовому флоту” рф

Київ • УНН

 • 1482 перегляди

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо протидії "тіньовому флоту" рф та змін у дезінформаційній тактиці росії. Обговорювалися також конкретні завдання щодо санкцій проти росії та перекриття схем їх обходу.

Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо протидії “тіньовому флоту” рф

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, зокрема, щодо протидії "тіньовому флоту" рф, а також змін у дезінформаційній тактиці росії найближчим часом. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити 

- заявив Зеленський.

ЄС готує санкції проти компаній, які надавали фальшиві прапори танкерам тіньового флоту рф - Bloomberg 07.10.25, 16:29 • 1922 перегляди

Він також зазначив, що обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу.

Також Олег Іващенко доповів щодо змін у дезінформаційній тактиці росії найближчим часом. Доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів із партнерами, які можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання 

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідав керівника Служби зовнішньої розвідки України, зокрема щодо далекобійних ударів та намірів російського керівництва, зазначивши, що жодного дружнього наміру в росії немає.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Європа
Володимир Зеленський
Україна