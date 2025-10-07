Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки щодо протидії “тіньовому флоту” рф
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка щодо протидії "тіньовому флоту" рф та змін у дезінформаційній тактиці росії. Обговорювалися також конкретні завдання щодо санкцій проти росії та перекриття схем їх обходу.
Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка. Наша розвідка активно працює з партнерами, щоб не допустити використання росією суден так званого тіньового флоту для скоєння диверсій та інших спроб дестабілізації у Європі. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою. Наразі росіяни використовують танкери не тільки для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності. Це абсолютно реально припинити
Він також зазначив, що обговорили конкретні завдання щодо санкцій проти росії, зокрема, які схеми обходу санкцій потребують перекриття в першу чергу.
Також Олег Іващенко доповів щодо змін у дезінформаційній тактиці росії найближчим часом. Доручив керівнику зовнішньої розвідки працювати й щодо тих напрямів із партнерами, які можуть дати Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідав керівника Служби зовнішньої розвідки України, зокрема щодо далекобійних ударів та намірів російського керівництва, зазначивши, що жодного дружнього наміру в росії немає.