Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки по противодействию “теневому флоту” рф

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, в частности, относительно противодействия "теневому флоту" рф, а также изменений в дезинформационной тактике россии в ближайшее время. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Наша разведка активно работает с партнерами, чтобы не допустить использования россией судов так называемого теневого флота для совершения диверсий и других попыток дестабилизации в Европе. Даем всю необходимую информацию партнерам и рассчитываем, что противодействие российскому вмешательству будет значительно сильнее. Сейчас россияне используют танкеры не только для того, чтобы зарабатывать деньги на войну, но и для разведывательной и даже диверсионной деятельности. Это абсолютно реально прекратить - заявил Зеленский.

ЕС готовит санкции против компаний, предоставлявших фальшивые флаги танкерам теневого флота рф - Bloomberg

Он также отметил, что обсудили конкретные задачи по санкциям против россии, в частности, какие схемы обхода санкций нуждаются в перекрытии в первую очередь.

Также Олег Иващенко доложил об изменениях в дезинформационной тактике россии в ближайшее время. Поручил руководителю внешней разведки работать и по тем направлениям с партнерами, которые могут дать Украине больше реальных поставок необходимого оружия и оборудования - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины, в частности относительно дальнобойных ударов и намерений российского руководства, отметив, что никакого дружественного намерения у россии нет.