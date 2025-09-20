$41.250.00
48.780.01
ukenru
15:23 • 400 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані

Київ • УНН

 • 404 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав три пакети санкцій проти пропагандистів, осіб, що ведуть бізнес на окупованих територіях, та тих, хто дестабілізує Молдову. Він також заявив про наближення узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії, що включатиме обмеження енергоресурсів, інфраструктуру тіньового флоту та протидію криптовалютним схемам.

Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав сьогодні три пакети санкцій - проти пропагандистів, проти осіб, які ведуть бізнес на окупованій території, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову, передає УНН.

Підписав сьогодні й укази про застосування нових санкцій України. Три пакети санкцій було мною підписано. Зокрема, проти пропагандистів, які допомагають Росії, проти різних осіб, які ведуть бізнес на окупованій території та наповнюють бюджет Росії, підтримують цю систему зла, а також проти осіб, які дестабілізують Молдову в інтересах Москви. Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови 

- заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

Додамо

Крім того, Зеленський зауважив, що цей тиждень наблизив узгодження 19-го пакету санкцій проти російської агресії.

Швидко синхронізуємо пакет в Україні. Енергоресурси росії обмежуються. І також інфраструктура тіньового флоту: буде новий тиск. Також криптовалютні схеми, які росіяни використовують саме для обходу санкцій: Європа буде протидіяти 

- зазначив Глава держави.

Зеленський також подякував, що українські пропозиції до санкційного пакету Євросоюзу багато в чому враховані.

Ми постійно ведем цю роботу з кожним нашим партнером, і, звісно, передусім з Європейським Союзом, і також з "Групою семи". Очікуємо сильних санкційних кроків також від Сполучених Штатів Америки – Європа свою частину роботи виконує 

- резюмував Президент.

Антоніна Туманова

