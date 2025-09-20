$41.250.05
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три пакета санкций против пропагандистов, лиц, ведущих бизнес на оккупированных территориях, и тех, кто дестабилизирует Молдову. Он также заявил о приближении согласования 19-го пакета санкций против российской агрессии, который будет включать ограничения энергоресурсов, инфраструктуру теневого флота и противодействие криптовалютным схемам.

Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал сегодня три пакета санкций - против пропагандистов, против лиц, ведущих бизнес на оккупированной территории, а также против лиц, дестабилизирующих Молдову, передает УНН.

Подписал сегодня и указы о применении новых санкций Украины. Три пакета санкций были мной подписаны. В частности, против пропагандистов, которые помогают россии, против различных лиц, которые ведут бизнес на оккупированной территории и наполняют бюджет россии, поддерживают эту систему зла, а также против лиц, которые дестабилизируют Молдову в интересах москвы. Украина помогает Молдове, и мы заинтересованы в стабильности нашего соседа – в успехе Молдовы

- заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

"Перестаньте искать оправдания": Зеленский призвал партнеров усилить санкции против России14.09.25, 00:20 • 5956 просмотров

Добавим

Кроме того, Зеленский отметил, что эта неделя приблизила согласование 19-го пакета санкций против российской агрессии.

Быстро синхронизируем пакет в Украине. Энергоресурсы россии ограничиваются. И также инфраструктура теневого флота: будет новое давление. Также криптовалютные схемы, которые россияне используют именно для обхода санкций: Европа будет противодействовать 

- отметил Глава государства.

Зеленский также поблагодарил, что украинские предложения к санкционному пакету Евросоюза во многом учтены.

Мы постоянно ведем эту работу с каждым нашим партнером, и, конечно, прежде всего с Европейским Союзом, и также с "Группой семи". Ожидаем сильных санкционных шагов также от Соединенных Штатов Америки – Европа свою часть работы выполняет 

- резюмировал Президент.

Усилит давление на российскую военную машину: Зеленский рассчитывает на скорейшее принятие 19-го пакета санкций ЕС19.09.25, 22:35 • 2780 просмотров

Антонина Туманова

