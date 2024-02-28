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Зеленський в Албанії: стали відомі деталі візиту

Київ • УНН

 • 26030 перегляди

Президент Зеленський відвідав Албанію, щоб взяти участь у Саміті на підтримку України та зустрітися з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою для підписання угод між країнами.

Зеленський в Албанії: стали відомі деталі візиту

Президент Володимир Зеленський сьогодні візьме участь у Саміті для України, який відбудеться в Албанії.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegrafi, який опублікував деталі візиту.  

У Тирані вперше перебуває Президент України Володимир Зеленський. Зеленський прибув вчора ввечері до Албанії, щоб взяти участь у Саміті для України, який проходить сьогодні

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що Албанія, як рішучий прихильник України, проводить цей саміт, присвячений дворічній війні з росією.  

Зазначається, що спочатку Зеленського близько 09:00 (10:00 за київським часом – ред.) у прем'єр-міністра прийме глава уряду Еді Рама, де відбудеться особиста зустріч. Далі відбудеться зустріч обох делегацій і підписання угоди між двома країнами.  

Потім вони вирушать до Палацу конгресів, звідки по цій червоній доріжці прибудуть на саміт, організований урядом Албанії, 13 лідерами 13 країн Південно-Східної Європи. Робота саміту розпочнеться об 11:00 ( 12:00 за київським часом)  у Палаці конгресів, де візьмуть участь інші лідери, зокрема президент Молдови, а також представники балканських країн, серед яких президент Косово Вьоса Османі.

Саміт завершиться о 13:30 (14:30 за київським часом)  прес-конференцією Зеленського та Рами. Наступного дня, 29 лютого, у Тирані відбудеться саміт лідерів Західних Балкан.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирану. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
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