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Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита

Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:21  •  14721 просмотра

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Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.

Президент Владимир Зеленский сегодня примет участие в Саммите для Украины, который состоится в Албании.

Об этом УНН сообщает с ссылкой на Telegrafi, который опубликовал детали визита.  

В Тиране впервые находится Президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский прибыл вчера вечером в Албанию, чтобы принять участие в Саммите для Украины, который проходит сегодня

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что Албания, как решительный сторонник Украины, проводит этот саммит, посвященный двухлетней войне с Россией.  

Отмечается, что сначала Зеленского около 09:00 (10:00 по киевскому времени - ред.) у премьер-министра примет глава правительства Эди Рама, где состоится личная встреча. Далее состоится встреча обеих делегаций и подписание соглашения между двумя странами.  

Затем они отправятся во Дворец конгрессов, откуда по этой красной дорожке прибудут на саммит, организованный правительством Албании, 13 лидерами 13 стран Юго-Восточной Европы. Работа саммита начнется в 11:00 (12:00 по киевскому времени)  во Дворце конгрессов, где примут участие другие лидеры, в частности президент Молдовы, а также представители балканских стран, среди которых президент Косово Вьоса Османи.

Саммит завершится в 13:30 (14:30 по киевскому времени)  пресс-конференцией Зеленского и Рамы. На следующий день, 29 февраля, в Тиране состоится саммит лидеров Западных Балкан.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Политика
edi-ramaЭди Рама
albaniyaАлбания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kosovoКосово
moldovaМолдова
kievКиев
Зеленський в Албанії: стали відомі деталі візиту
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Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита

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