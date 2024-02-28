Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита
Киев • УНН
Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.
Президент Владимир Зеленский сегодня примет участие в Саммите для Украины, который состоится в Албании.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на Telegrafi, который опубликовал детали визита.
В Тиране впервые находится Президент Украины Владимир Зеленский. Зеленский прибыл вчера вечером в Албанию, чтобы принять участие в Саммите для Украины, который проходит сегодня
Сообщается, что Албания, как решительный сторонник Украины, проводит этот саммит, посвященный двухлетней войне с Россией.
Отмечается, что сначала Зеленского около 09:00 (10:00 по киевскому времени - ред.) у премьер-министра примет глава правительства Эди Рама, где состоится личная встреча. Далее состоится встреча обеих делегаций и подписание соглашения между двумя странами.
Затем они отправятся во Дворец конгрессов, откуда по этой красной дорожке прибудут на саммит, организованный правительством Албании, 13 лидерами 13 стран Юго-Восточной Европы. Работа саммита начнется в 11:00 (12:00 по киевскому времени) во Дворце конгрессов, где примут участие другие лидеры, в частности президент Молдовы, а также представители балканских стран, среди которых президент Косово Вьоса Османи.
Саммит завершится в 13:30 (14:30 по киевскому времени) пресс-конференцией Зеленского и Рамы. На следующий день, 29 февраля, в Тиране состоится саммит лидеров Западных Балкан.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Албании Тирану.
Зеленский в Албании: стали известны детали визита: стали известны детали визита
Президент Зеленский посетил Албанию, чтобы принять участие в Саммите в поддержку Украины и встретиться с премьер-министром Албании Эди Рамой для подписания соглашений между странами.
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